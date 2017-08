Théâtre Tortue Berlue: une pièce pour réfléchir à l’anxiété chez les enfants

Un ancien autobus scolaire transformé accueille les représentations du théâtre Tortue Berlue. Gracieuseté/Tortue Berlue Previous photo Next photo



Dans un autobus scolaire reconverti en salle de spectacle, petits et grands découvriront l’histoire d’un petit garçon qui les fera voyager jusque dans la jungle. Le théâtre ambulant Tortue Berlue fera un arrêt à Saint-Laurent, le 16 août, pour présenter cette expérience surprenante.

Lorsque Jérémie apprend que sa mère doit partir un mois en Afrique pour soigner des lions, il commence à manifester des signes d’anxiété et se transforme peu à peu lui-même en lion.

«Dans mon spectacle, j’aborde l’angoisse liée à la perte. Jérémie vit très mal cette séparation et se sent jaloux de ces animaux. Chez les plus petits, la notion de temps n’est pas encore bien comprise. Pour eux, un mois, ça semble une éternité», explique la directrice générale, Caroline Gendron.

Diplômée de l’École nationale de théâtre, la comédienne a fait partie d’une multitude d’émissions de télévision jeunesse, dont Watatatow, Ramdam, Une grenade avec ça?, et a obtenu un prix Gémeaux en 2013 pour la meilleure animation jeunesse, avec Yan England, dans Fan Club sur VRAK.TV.

Rêvant de sa propre salle de diffusion, Mme Gendron a lancé Tortue Berlue l’année dernière afin de proposer du théâtre éducatif pour les enfants de moins de 8 ans. Elle a fait l’acquisition d’un autobus scolaire qui, une fois aménagé et les sièges remplacés par de petits bancs dans lesquels on peut ranger manteaux et sacs, peut accueillir 57 enfants.

Tortue Berlue, la marionnette, reçoit les jeunes spectateurs et leur explique que dans son ancienne vie dʼautobus, elle a rencontré plein dʼenfants à travers le monde. Elle raconte aujourd’hui les histoires les plus touchantes dont elle a été témoin, comme celle de Jérémie.

Jérémie est un lion, joué par la comédienne Caroline Tanguay, est le conte proposé pour la première année du théâtre ambulant, inauguré en 2016, mais Mme Gendron espère à terme proposer une pièce par saison.

Le théâtre Tortue Berlue sera au parc Gohier le mercredi 16 août, à 17h30 et 19h. Entrée libre. Adapté aux enfants de 4 à 8 ans.

Plus d’infos

tortueberlue.com

facebook.com/tortueberlue/