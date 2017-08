Visite exclusive d’un laboratoire d’analyses médicales à Saint-Laurent

Dynacare au Québec

2 500 000

Les laboratoires Dyncare de Saint-Laurent et Laval réalisent plus de 2,5 millions d’analyses chaque année. 250

L’entreprise compte près de 250 employés dans la province, dont 70 sont basés à Saint-Laurent. 40

Il est possible d’effectuer des tests dans 40 points de service pour lesquels les patients peuvent consulter le temps d’attente et s’inscrire via l’application mobile Dynacare – Net Check In.