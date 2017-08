Conseil du 8 août en bref

1,25 M$ pour les ateliers municipaux

La toiture des ateliers municipaux, qui avait été détruite lors d’un incendie en juin 2016, sera refaite au coût de 1,25 M$. Les travaux, confiés à Couverture Montréal-Nord, devraient se terminer en octobre.

Entente sportive

L’arrondissement continuera de louer les installations sportives des Commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys et English Montreal ainsi que du Cégep de Saint-Laurent, malgré l’ouverture du nouveau complexe sportif. Ces ententes, qui se chiffrent à 485 700 $, permettront de faire des ajustements au besoin, selon le maire Alan DeSousa. Les installations concernées sont notamment les plateaux sportifs de l’école secondaire Saint-Laurent et du cégep, ainsi que les gymnases des écoles au Trésor-du-Boisé et LaurenHill.

Piste d’athlétisme

Une dépense de plus de 300 000 $ supplémentaire sera nécessaire pour compléter la réfection de la piste d’athlétisme Ben-Leduc, cet automne. Des vérifications du pavage existant sous le revêtement de l’installation du parc Marcel-Laurin ont conduit à réévaluer la structure de support. Cela représente une augmentation de 20 % sur le contrat de 1,5 M$ accordé aux Entreprises C. Dubois.

80 000 $ pour les RUI

Des organismes qui travaillent aux projets de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI) à Saint-Laurent bénéficieront d’un total de 80 000 $ jusqu’en mars pour mener à bien cette stratégie de vie de quartier et de services à la communauté. Dans Chameran-Lebeau, le Centre d’Encadrement pour Jeunes Femmes Immigrantes obtient près de 17 000 $ pour un projet visant à encourager les jeunes filles à s’exprimer à travers l’art. Dans Hodge-Place Benoit, une somme équivalente sera consacrée à la réussite scolaire, via le club Arc-en-ciel du Centre Communautaire Bon Courage, tandis que 47 000 $ iront au Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent (COSSL).