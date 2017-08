Les Patriotes compétitifs face aux champions.

La formation masculine des Patriotes du Cégep Saint-Laurent a disputé son premier match hors-concours ce vendredi à l’Aréna Ronald-Caron. Malgré une défaite de 5-4 devant les champions en titre, le Boomerang du Cégep André-Laurendeau, l’équipe a vendu chèrement sa peau.

«Je suis satisfait. Non, c’est n’est pas le bon terme. Disons plutôt content de l’effort de mes joueurs. Il ne faut pas oublier que c’était face aux champions de l’an dernier. LaSalle compte sur un gros club chaque année», a souligné l’entraîneur-chef de l’équipe, Mathieu Chouinard.

Les Patriotes étaient tout de même bien préparés en vue de cette première joute. «Les joueurs ont pu sauter sur la glace tous les mardis cet été et nous avons eu un camp de deux semaines», a-t-il expliqué.

Succès en série

Lors de la dernière saison, les Patriotes ont pris le deuxième rang de la section Sud-Ouest. Ils ont toutefois été éliminés en quarts de finale par les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville.

«Je sais qu’en saison régulière, ça va bien aller. On vise maintenant du succès en séries. On ne veut pas se faire surprendre», a avancé M. Chouinard.

La formation de l’édition 2017-2018 compte d’ailleurs sur quelques nouvelles additions.

«Nous sommes plus jeunes cette année avec beaucoup de nouveaux, surtout en défensive, a évalué l’entraîneur. Nous avons aussi plus de profondeur que l’an dernier à l’attaque, en plus de compter sur un excellent gardien de but qui en sera à sa troisième année avec nous.»

Il faudra certes redoubler d’ardeur à la suite de la défaite de dimanche. Lors du deuxième match hors-concours des Patriotes à domicile, ils ont baissé pavillon 5-2 face aux Lauréats du Cégep de St-Hyacinthe.

La troupe de Mathieu Chouinard disputera six autres matchs pré-saison avant de débuter leur saison régulière le 9 septembre, à l’Aréna Black Lake de Thetford Mines, face aux Filons du Cégep de Thetford.