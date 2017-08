Apprendre à viser le sommet

L’équipe féminine des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent convoite le sommet du hockey collégial, mais elle vise également une autre mission: celle de développer des joueuses de haut niveau.

À l’aube de la rentrée scolaire, la troupe de Valérie Bois a disputé ses deux premières parties hors-concours à l’Aréna Ronald-Caron, la fin de semaine dernière. Samedi, les Laurentiennes ont vaincu les Blues de Dawson 2-1, tandis qu’elles se sont inclinées 5-1 face au Lynx du Cégep Édouard-Montpetit.

«On a une jeune équipe. C’était un tempo différent du midget AA notamment de jouer à ce niveau deux matchs en deux jours», a expliqué l’entraîneuse-chef.

Pour Mme Valois, l’objectif est d’aller le plus loin possible en séries éliminatoires, «mais aussi pousser nos filles individuellement pour aller le plus loin possible, au niveau universitaire notamment. On a même une de nos joueuses qui revient d’un camp d’Équipe Canada.»

Talent

La saison s’annonce prometteuse. «Durant notre première semaine d’entraînement, nous avions davantage travaillé au niveau individuel qu’au point de vue du système de jeu. Nous voulions trouver notre identité d’équipe cette fin de semaine», soutient Valérie Bois, qui en sera à sa première saison à la barre de l’équipe.

«Nous avons deux recrues à l’attaque et cinq en défensive. On a des joueuses originaires de Beauce, de Mont-Laurier et de partout. Dans les buts, on sera fortes et nous avons trois vétéranes de troisième année travaillantes», a-t-elle ajouté, fébrile quant au talent de ses hockeyeuses.

Les Patriotes disputeront deux autres matches préparatoires avant d’entamer la saison régulière, le 23 septembre à Québec, face aux Titans du Cégep Limoilou.