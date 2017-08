À découvrir cet automne dans la programmation culture de Saint-Laurent

La saison culturelle de Saint-Laurent débutera avec le spectacle de chansons de Pierre-Luc Brillant et d’Isabelle Blais, Comme dans un film, au Centre des loisirs, le 29 septembre. Des laissez-passer gratuits seront offerts dès vendredi sur le site web de l’arrondissement pour cette soirée avec vin et bouchées. Parmi les coups de cœur de l’arrondissement, le groupe montréalais de folk rock Cheshire Carr sera de passage le 12 octobre, ainsi que la guitariste de flamenco Caroline Planté, le 12 novembre.

En théâtre, Les Laboratoires du Griffon marqueront le coup d’envoi avec une lecture d’Hôtel Chrysanthème, sur les thèmes de la mémoire et du sexe en vieillissant, le 17 octobre. La Compagnie de danse Ebnfloh présentera le 8 novembre Complexe R, une pièce faisant allusion à la structure primitive du cerveau reptilien.

Bibliothèques

Le Centre d’exposition Lethbridge, situé à la bibliothèque du Boisé, accueillera l’exposition Les Rues de la forêt du Collectif Zoné vert, dès le 7 septembre. Il s’agit d’un hommage au boisé entourant l’édifice.

Les bibliothèques offriront par ailleurs leurs activités habituelles pour tous les âges. Les jeunes laurentiens pourront notamment retrouver l’heure du conte et des activités en français, en anglais, en espagnol, en mandarin et en arabe ainsi que l’aide aux devoirs et la zoothérapie. Il y aura aussi une «heure du code» afin que les 9-12 ans puissent apprendre les bases de la programmation. Les adolescents pourront réaliser un court film en stop motion et créer une histoire réalité virtuelle lors d’ateliers. Le Club Mori permet quant à lui faire découvrir les cultures asiatiques aux 12-17 ans. Les adultes bénéficieront quant à eux d’aide à l’emploi, d’ateliers en informatique et en langues ainsi que de nombreuses conférences.

La vente de livres usagés sera de retour les 15 et 16 septembre dans la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent. De la musique et de l’animation pour toute la famille seront aussi au rendez-vous.

La Programmation culture et bibliothèques permet de découvrir l’ensemble des activités à venir pendant la saison. Déjà disponible en ligne sur ville.montreal.qc.ca/saint-laurent, elle est aussi proposée dans tous les édifices municipaux.