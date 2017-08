Nouveaux paniers de fruits et légumes à Saint-Laurent

Les Laurentiens pourront dès mercredi déguster des produits frais tout en faisant leur part pour lutter contre le gaspillage alimentaire. La société montréalaise SecondLife, qui propose des paniers de fruits et légumes «moches», aura son premier point de cueillette à Saint-Laurent, à la friperie La Boîte aux trésors.

Les produits «moches» sont de même qualité que les traditionnels, mais 30 % moins cher que les «beaux». Ils sont souvent retirés des rayons des épiceries, car ne correspondant pas aux normes des distributeurs.

La propriétaire de la friperie, Mélanie Piché, s’était désolée il y a un an de la fin de Bonne Boîte Bonne Bouffe, qui proposait également des paniers. Elle avait depuis activement cherché une solution de rechange afin que les familles et les étudiants qui en bénéficiaient puissent continuer de manger des fruits et légumes à faible coût.

SecondLife propose des paniers pour une à quatre personnes composés soit de produits locaux, internationaux ou biologiques. Les prix commencent à 9,25 $ pour un panier composé d’une dizaine de produits différents. Il est aussi possible de commander du pain ou des fruits uniquement.

La Boîte aux trésors, située au 1610, rue Barré, accueillera le point de chute des paniers le mercredi, de 14h à 18h. Il est possible de s’abonner à la semaine ou aux deux semaines.

Plus d’infos

second-life.ca

514 497-5446