Créer des liens

Entre courses de hoverboard et bataille navale à taille humaine, en passant par le babyfoot et le beerpong géant, les employés de 10 entreprises du Technoparc se sont affrontés lors de la première édition des Jeux Techno.

Les cris d’encouragement ont retenti sur le boulevard Alfred Nobel, jeudi, alors qu’une centaine de personnes a participé aux multiples épreuves aussi sportives qu’originales.

«Le but était vraiment de créer un sentiment de communauté au sein du Technoparc pour son 30e anniversaire. Les employés travaillent dans des milieux de recherche et sont souvent isolés», explique le directeur des communications, Carl Baillargeon.

Les athlètes impromptus ont fièrement porté leurs chandails estampillés aux noms des différentes compagnies comme Bombardier, Hewlett Packard, Amdocs ou Thales, le temps de quelques heures.

«C’est agréable, car il y a un très bon esprit d’équipe et on a rencontré des gens d’autres entreprises», lance Lucie Gauthier, trophée en main. Elle travaille pour la société Ciena qui a remporté les Jeux.

Enthousiasme

La musique épique et les médailles étaient au rendez-vous pour marquer les esprits à la fin de la compétition, organisée par l’entreprise Spin Jeux.

«Lorsque l’on a invité les employés, on leur a demandé de former des équipes et ils l’ont fait très rapidement. Cela a été très agréable de voir un tel engouement pour cet évènement», indique la coordonnatrice au développement de communauté, Luana Borelli, qui a aussi apprécié le temps accordé par les employeurs aux participants.

Des camions-restaurants étaient également présents pour l’occasion, ainsi que le Club sportif Côte-de-Liesse ou Téo Taxi qui offraient des tarifs préférentiels aux employés du Technoparc.

Les organisateurs souhaiteraient réitérer l’expérience cet hiver, en intérieur.