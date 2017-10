La parole aux candidats à la mairie de Saint-Laurent 1/5

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Saint-Laurent aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

La première question posée est: que ferez-vous pour améliorer les transports collectif et actif à Saint-Laurent?

Nora Chenier-Jones

Projet Montréal

Pour Projet Montréal, l’amélioration du service de transport collectif est une priorité et c’est donc un enjeu important pour notre équipe à Saint-Laurent.

L’implantation des stations du Réseau électrique métropolitain aura évidemment un impact positif sur la desserte dans l’arrondissement, mais des gestes simples et concrets devront être posés afin de faciliter la vie des Laurentiens et améliorer l’accessibilité à leur lieu de travail ou de loisir.

Nous prévoyons réviser les tracés existants afin d’optimiser le service aux citoyens. Certaines lignes d’autobus sont sous-utilisées, alors que d’autres quartiers, tels que Place-Benoît ou Nouveau St-Laurent, n’obtiennent pas un service adéquat.

L’achat de 300 autobus hybrides, tel que promis récemment par Valérie Plante, permettra aussi d’augmenter la fréquence des autobus dans les secteurs les plus achalandés. L’arrivée de services d’auto-partage et BIXI sera étudiée.

Finalement, nous miserons sur le transport actif, avec la sécurisation des pistes cyclables et réseaux piétonniers afin de diminuer le nombre de véhicules sur le réseau et ainsi améliorer la fiabilité du service actuel et la qualité de vie à St-Laurent.

Alan DeSousa

Équipe Coderre

La semaine dernière, Saint-Laurent a reçu le prix Leader en transport durable. Nous nous engageons à ce que:

Le train électrique du REM (6 stations chez nous) devienne réalité;

Des voies réservées et le service rapide par bus sur les boulevards Côte-Vertu, Henri-Bourassa et Thimens deviennent aussi réalité;

Le réseau de pistes cyclables augmente de 30 kilomètres, notamment sur les boulevards Cavendish et Thimens ainsi que le long de la voie ferrée;

La sécurité des piétons soit améliorée aux intersections et des mesures d’atténuation de la circulation implantées.

Nous avons adopté un plan local de déplacements en août 2017.

Nous avons une vision du futur et un solide plan pour la réaliser!

Last week, we received the Leader in Sustainable Transportation Award. We will:

Ensure the REM electric train (6 stations in Saint-Laurent) becomes a reality;

Extend dedicated bus lanes and rapid bus service on Côte-Vertu, Henri-Bourassa and Thimens;

Increase our bike path network by 30 kms, including on Cavendish, Thimens and along the railway corridor;

Ensure pedestrian safety by making intersections safer and implementing traffic calming measures.

We have adopted a local transportation plan in August 2017.

We have a vision for the future and a solid plan to make it happen!