Une école neuve et trois agrandissements

Une nouvelle école primaire pourrait voir le jour pour répondre à la croissance du nombre d’élèves dans Saint-Laurent. La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) souhaite également agrandir deux autres écoles primaires ainsi que l’école secondaire.

La CSMB, qui accueille plus de 2 300 nouveaux élèves cette année sur son territoire, effectue une demande de financement auprès du ministère pour une quinzaine d’établissements en tout, une première.

«Nous sommes dans un contexte d’hyper croissance, souligne la conseillère en communications de la CSMB, Gina Guillemette. Nos prévisions pour Saint-Laurent indiquent que nous avons besoin d’espace.»

L’école secondaire devrait notamment accueillir plus de 50 % d’élèves supplémentaires d’ici 10 ans.

«Même s’il y a des moyens créatifs de gagner de l’espace, notamment en convertissant des locaux en salles de classe ou en utilisant les salles polyvalentes pour plusieurs fonctions, comme un cours d’arts plastiques, puis une rencontre de parents, nous voulons agrandir toutes les écoles dont le terrain le permet», explique-t-elle.

École 318

Un budget de près 16 M$ est requis pour construire une nouvelle école qui accueillerait trois classes de préscolaire et 18 de primaire.

Le projet «318», dont l’emplacement est encore en discussion, permettrait d’avoir une dizaine de salles supplémentaires par rapport à un agrandissement de l’école Henri-Beaulieu, qui était le projet initial.

La pression est particulièrement forte dans le quartier Chameran, où se trouve l’école Henri-Beaulieu, alors que de nombreux enfants doivent aller à l’école Laurentide, située à 3,5 km. Cette dernière a d’ailleurs été bonifiée de douze nouvelles classes à la rentrée.

École secondaire Saint-Laurent

Afin d’accueillir plus de 1000 élèves supplémentaires, les deux édifices de l’école secondaire doivent être agrandis. Pour près de 33 M$, il serait possible d’ajouter 32 locaux, une cafétéria et un gymnase double à l’édifice Émile-Legault, qui héberge les secondaires 3, 4 et 5 sur le boulevard Thimens.

Un gymnase double ainsi que 13 classes sont également au programme pour l’édifice Saint-Germain, où vont les secondaires 1 et 2. Cet agrandissement se chiffrerait à 16 M$.

École Cardinal-Léger

Quelque 300 enfants de plus pourraient fréquenter l’établissement primaire de la rue Decelles, pour un total de près de 1 200 élèves. Pour ajouter 14 classes et un gymnase, 12 M$ sont nécessaires.

École Beau-Séjour

Un financement de 5 M$ est souhaité pour ajouter cinq locaux à l’édifice sud de l’école Beau-Séjour, qui accueille déjà plus de 600 élèves dans le quartier Toupin.