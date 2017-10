La parole aux candidats à la mairie de Saint-Laurent 3/5

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Saint-Laurent aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Quelle est votre vision du développement économique à Saint-Laurent?

Alan DeSousa

Équipe Coderre

Le développement économique représente des EMPLOIS pour nos résidents qui doivent subvenir aux besoins de leurs familles. En adoptant un virage vert pour notre économie, mon objectif est de:

Favoriser la croissance de nos 4 200 petites et moyennes entreprises;

Conserver et augmenter nos 29 300 emplois manufacturiers bien rémunérés;

Encourager la SDC Décarie-Nord pour revitaliser nos rues commerciales;

Attirer et favoriser le développement d’entreprises de technologies propres;

Stimuler la création de nouvelles entreprises et continuer à attirer de grandes entreprises technologiques, comme Ericsson et ABB;

Aider nos résidents à réseauter avec les employeurs de Saint-Laurent grâce à des foires d’emplois.

Notre stratégie fonctionne. Voyez les résultats!

Economic development means JOBS for our residents who need to support their families. In greening our economy, my focus is on:

Supporting the growth of our 4,200 small-and-medium businesses;

Preserving and growing our 29,300 well-paying manufacturing jobs;

Supporting our SDC Décarie-Nord in revitalizing our commercial streets;

Developing and attracting clean-technology companies;

Fostering the creation of new start-ups, and continuing to attract large hi-tech companies like Ericsson and ABB;

Helping connect our residents with Saint-Laurent employers through job fairs;

Our strategies work. The results are there for you to see!

Nora Chénier-Jones

Projet Montréal

Redynamiser les artères commerciales de St-Laurent, tel que le boulevard Décarie, est une priorité pour notre équipe. Notre vision est basée sur l’accessibilité et la promotion des entreprises locales. Nous désirons faciliter le transport actif dans ces secteurs en y sécurisant des pistes cyclable et sentiers piétonniers tout en maximisant la convivialité à l’aide de mobilier urbain. Ceci nous permettra aussi de faire valoir notre grande richesse culturelle en aménageant des places publiques dédiées à la diffusion d’art.

Nous étudierons de près les délais pour l’obtention de permis afin de les diminuer et d’en faciliter l’obtention. Un registre des locaux disponibles devra être facilement accessible aux entrepreneurs intéressés à venir s’installer dans notre arrondissement. Tel que promis par Projet Montréal, nous étudierons la possibilité d’équilibrer les taxes foncières afin de donner une chance aux petites entreprises locales de se développer. Des programmes de soutien financier pourraient être développés afin d’aider les propriétaires à rénover leurs locaux et embellir leurs façades. Finalement, nous aimerions créer plus d’opportunités pour nos citoyens en favorisant l’économie sociale et ses dérivés. Notre espoir est que les Laurentiens magasinent, socialisent et se divertissent à Saint-Laurent.