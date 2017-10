Lancement du livre-CD L'or du roi Midas

Après l’avoir interprété sur scène au printemps, les quelque 450 enfants du Grand Montréal qui chantent l’opéra L’or du roi Midas ont maintenant leur livre-CD. Il sera lancé jeudi 26 octobre au Centre de congrès Palace, à Laval. Les jeunes choristes interpréteront pour l’occasion cinq des pièces de cet opéra.

En plus de découvrir le chant sous la direction des Laurentiens Dimitris Ilias et Maria Diamantis, les enfants ont pu s’initier à l’illustration de livres et à la réalisation d’un disque. Les écoles primaires Katimavik-Hébert, Beau-Séjour, Enfant-Soleil, des Grandes-Êtres, au Trésor-du-Boisé, Gardenview et Cedarcrest ont notamment participé au projet.

Les profits de la vente du livre-CD seront redistribués aux écoles participantes afin d’encourager l’enseignement de la musique et l’exploration littéraire.

Le 26 octobre à 19h au 1717, boulevard Le Corbusier, Laval. Réservations: 514 616-6919.