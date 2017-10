Fête des morts au Musée des maîtres et artisans du Québec

Le regard du photographe Richard Warren capte l'image de la croix dans un décor saisonnier qui ne correspond pas nécessairement à celui de la mort. Gracieuseté/MMAQ Previous photo Next photo



Le 1er novembre sera marqué par le lancement de deux expositions au Musée des maîtres et artisans du Québec (MMAQ), à Saint-Laurent. Pour ce vernissage le jour de la Toussaint, le code vestimentaire est d’ailleurs le noir.

Les photographies de Richard Warren s’arrêtent aux croix plantées en bordure des routes, symboles d’accidents mortels. Intitulée «Croix de mémoire», l’exposition montre la charge émotionnelle des témoignages laissés par les proches en bord de route, bien différente de celle d’un cimetière.

Les images sont accompagnées de la poésie japonisante de Danielle Shelton, formant ainsi des haïsha.

Dans «Croyance», l’artiste Anne Billy interroge la religion et les coutumes à travers des installations contemporaines qui veulent déranger le spectateur. Elle réinterprète la culture régionale et religieuse par différents accessoires et pièces d’artisanat.

Broderie, couture et courtepointe font part du respect de l’artiste à l’égard du travail méticuleux des femmes ayant confectionné nombre de pièces textiles religieuses.

Les installations oscillent donc en art contemporain et artisanat, tout en touchant des enjeux d’actualité.

Les deux expositions seront lancées à 18h le 1er novembre au MMAQ et visibles jusqu’au 3 décembre.

Accès gratuit du mercredi au dimanche de 12h à 17h au 615, avenue Sainte-Croix. Plus d’infos au 514 747-8892 et sur mmaq.qc.ca.