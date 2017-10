Deuxième édition d'un tournoi international

Après le succès de la Classique canadienne de la National Independent School Athletic Association (NISAA) présentée pour la première fois l’an dernier, l’école secondaire Saint-Laurent accueillera de nouveau ce tournoi à l’édifice Émile-Legault, du 2 au 4 novembre. Les meilleures équipes de basketball féminin juvénile des États-Unis, de l’Ontario et du Québec seront au rendez-vous. Trois formations se joignent d’ailleurs à ce tournoi organisé par l’Express.

«Notre premier match sera contre Westridge Academy, l’équipe que nous avons surprise en quart de finale du National Prep Invitational, à Myrtle Beach, en mars. Nous nous attendons à un rencontre intense, car c’était la première fois que nous les battions en cinq tentatives», indique l’entraîneur de l’école secondaire Saint-Laurent, Daniel Lacasse.

L’Express est la première équipe canadienne à avoir rejoint la prestigieuse ligue NISAA il y a deux ans. Les joueuses ont depuis eu plusieurs victoires face aux meilleures équipes américaines.

Les spectateurs pourront encourager les jeunes Laurentiennes le jeudi à 15h15 et à 19h, le vendredi à 15h15 et le samedi à 12h45. L’entrée est à 4 $ par jour ou 10 $ pour le week-end pour les adultes et à 3$ et 5 $ pour les étudiants. L’accès est gratuit pour les enfants de 10 ans et moins.

Pour plus d’infos sur la page Facebook St-Laurent Express Basketball.