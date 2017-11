Promesses électorales

Elias Bitar

Le candidat de Vrai changement au poste de conseiller d’arrondissement dans le district de Norman-McLaren estime qu’il est temps d’écouter les Laurentiens. Il envisage d’améliorer la gestion des chantiers et d’accroître la fréquence de passage du transport en commun. Une ligne d’autobus sur le boulevard Deguire, où il y a plus de 2 000 logements, devrait être ajoutée selon lui. M. Bitar envisage également de réviser les politiques sur les abris d’auto tempo et d’augmenter les horaires de piscine en période de canicule. Il améliorerait aussi les politiques d’inclusion et d’accès à l’emploi au sein de l’administration municipale.

Jamil Ahmad Gondal

Le candidat indépendant au poste de conseiller d’arrondissement dans le district de Norman-McLaren souhaite faire de la sensibilisation à la grippe pandémique dans Saint-Laurent et prévoir des secours d’urgence en cas de tempête extrême. Il envisage d’organiser des réunions et des foires afin de résoudre les problèmes de la communauté.

Mario Bonenfant

Le candidat indépendant au poste de conseiller d’arrondissement dans le district de Côte-de-Liesse veut développer une plus grande fierté d’être Laurentien grâce un meilleur mélange des cultures et une plus grande interaction avec les entreprises. Il insiste sur la vie citoyenne, afin que Saint-Laurent décolle de l’avant-dernier rang de la participation au scrutin, et envisage une plus grande proximité avec les élus. Il souhaite améliorer l’accès à la culture, notamment au cinéma, en collaboration avec les deux cégeps. Il prône un Saint-Laurent plus propre, en aidant les marchands à recycler. Il veut donner le goût du français et augmenter les espaces de communication.

Projet Montréal

L’équipe de Projet Montréal s’engage à une gestion transparente pour Saint-Laurent. Leurs objectifs sont de décentraliser les services, comme le déneigement, et de développer la «ville intelligente» en transmettant les informations aux citoyens par message texte ou courriel. Dynamiser le boulevard Décarie pour en faire une destination attrayante pour des foires commerciales et de l’animation culturelle est également à leur programme. L’équipe menée par Nora Chénier-Jones souhaite sécuriser les intersections et améliorer la propreté, notamment en ajoutant des poubelles à tri. Les terrains de soccer et de cricket devraient être réaménagés selon eux. Ils envisagent également la protection des milieux humides et de la forêt urbaine.

Équipe Denis Coderre

L’Équipe Denis Coderre n’a pas répondu à la proposition de TC Media d’envoyer ses engagements.