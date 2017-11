Conseil du 21 novembre 2017 en bref

Le conseil du 21 novembre marquait le début du nouveau mandat pour les élus de Saint-Laurent. Si peu de changements sont survenus dans l’arrondissement, avec la réélection du maire Alan DeSousa et des conseillers sortants Francesco Miele, Aref Salem et Michèle D. Biron, tous ont signé le livre d’or. Jacques Cohen, fils de Maurice, fait son entrée en poste dans le district de Côte-de-Liesse.

Traverse Montpellier

Près de 43 000 $ supplémentaires ont été nécessaire aux travaux d’aménagement de la piste cyclable et piétonne reliant les deux portions du boulevard Montpellier séparé par la voie ferrée du Canadien National (CN). Le budget prévu pour les services de gestion et surveillance des travaux s’est avéré insuffisant, en raison de retards. Au lieu de sept semaines, le mandat s’est étalé sur 16. La présence de couleuvres, d’un aqueduc non prévu dans les plans et des travaux de clôture sont à l’origine de ces délais. Par ailleurs, une dépense en faveur du CN a dû être effectuée relativement à la présence de signaleurs sur le chantier.

Amie des enfants

«Municipalité amie des enfants» depuis sa première demande en 2011, Saint-Laurent demande le renouvellement de ce statut. Pour cela, l’arrondissement doit déposer un dossier de candidature auprès de ce programme initié par l’UNICEF et le Carrefour action municipale et famille (CAMF). Il s’engage notamment à rendre la communauté plus accessible aux jeunes et à promouvoir leur insertion dans la vie de l’arrondissement. La réaccrédiation sera confirmée avant le 31 décembre.

SDC

Plusieurs règlements ont été adoptés pour permettre la mise en place des Sociétés de développement commercial (SDC), étant donné que la première de l’arrondissement fut créée cette année sur Décarie. L’un concerne la délégation de pouvoirs du conseil municipal de Montréal à l’arrondissement pour l’octroi de subventions. Le second porte sur l’approbation du budget de fonctionnement de la SDC La Zone Décarie Nord, qui s’élève à 212 000 $. L’administration laurentienne apportera une cotisation à hauteur de 100 000 $.

Comité consultatif d’urbanisme

En raison de l’élection du nouveau conseil, les élus qui siègeront au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ont été nommés. Aref Salem et Francesco Miele seront respectivement président et vice-président pour la fin de l’année. Michèle D. Biron prendra la relève de M. Salem l’année prochaine. Jacques Cohen et Aref Salem seront ensuite président et vice-président en 2019. Par ailleurs, les citoyens Suzane Lasnier, Mireille Shebib-Aubé, Rita Goche et Andréas Dimakopoulos seront désignés membres du CCU pour un mandat de deux ans, jusqu’en 2019. Une rémunération de 150 $ par présence est accordée à chacun des membres.

Dons

Une aide financière de 2 000 $ est accordée à trois résidents de Saint-Laurent, pour leur participation aux 17e Championnats du monde FINA des Maîtres-Nageurs qui se sont déroulés en Hongrie, en août. Paola Bozzer a notamment fini en 12e position au 400 mètres libre.

L’Association des retraités municipaux de Saint-Laurent, qui compte quelque 150 membres, sollicite une contribution financière de 1 500 $ en soutien à ses activités régulières, comme des formations et des rassemblements récréatifs.

Un don de 300 $ est accordé à l’organisme Education Plus, en soutien à leur mission d’aide à des jeunes «décrocheurs» pour reprendre leurs études et terminer leur niveau secondaire.

L’école Katimavik-Hébert organise des fêtes de fin d’année dans le cadre d’une soirée parents-enfants, afin de favoriser les liens entre l’école, la famille et la communauté. Un montant de 300 $, le maximum auquel est admissible un établissement scolaire pour ce type de projet, sera offert par l’arrondissement.

Le prochain conseil aura lieu le 5 décembre, reprenant ainsi le rythme chaque premier mardi du mois.