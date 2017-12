Créer à la bibliothèque

On peut faire bien plus que seulement lire à la bibliothèque. Celle du Vieux Saint-Laurent offre depuis quelques semaines de dessiner, créer des bijoux, tricoter, crocheter et coudre. À la FabricARThèque, du matériel artistique est gratuitement à la disposition des Laurentiens.

Le concept s’inspire des «ruches d’art», de petits espaces régénératifs d’art communautaire qui se sont développées à travers le Canada à l’initiative d’une art-thérapeute et professeure de l’Université Concordia.

L’arrondissement de Saint-Laurent a récolté tout l’été des dons afin de mettre sur pied la FabricARThèque, qui ne demande maintenant qu’à être appropriée par les résidents. Ces derniers peuvent eux-mêmes s’y impliquer, en proposant des ateliers d’initiation par exemple.

En plus du matériel et de livres, une machine à coudre a été acquise et baptisée Bobinette. L’ensemble est destiné à une utilisation sur place, mais les œuvres peuvent être rapportées à la maison.

Les Laurentiens sont invités à déposer du matériel dans le bac à l’entrée de la bibliothèque, puisque l’atelier fonctionne principalement avec des dons. Bobines de fil, balles de laine, blocs de papier, crayons de couleur et autres sont les bienvenus.

Pour utiliser la FabricARThèque, il suffit de s’inscrire au comptoir d’accueil de la bibliothèque. En plus des initiatives citoyennes, un club de tricot sera bientôt lancé.

Heures d’ouverture: lundi au mercredi de 10h à 20h, jeudi au vendredi de 10h à 18h et samedi au dimanche de 10h à 17h.

Prochaines rendez-vous créatifs

Création de cartes de souhaits hivernales ou de Noël: vendredi 8 décembre, 13h30 à 15h30

Atelier créatif d’emballages pour petits cadeaux de Noël: vendredi 15 décembre, 15h à 17h

Plus d’infos

1380, rue de l’Église

514 855-6130, poste 4753