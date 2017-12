Conseil en bref du 5 décembre 2017

Rue Decelles

L’administration laurentienne procède à des appels d’offres pour l’aménagement de la rue Decelles, qui deviendra partagée, avec davantage d’espace pour les piétons. Bien que le conseil soit toujours dans l’attente de l’octroi du financement par la ville-centre, il veut être prêt pour réaliser une consultation citoyenne en mars. Des services externes sont requis pour sa mise en œuvre, puis pour la conception, la planification et la supervision des travaux. Le projet temporaire devrait être inauguré en juin.

Retards majeurs

Les travaux d’aménagement de la cour arrière du Centre des loisirs auront pris deux fois plus de temps que prévu. Initialement planifiée pour juin, la fin du chantier a été reportée en août. Une pénalité a été imposée aux Entreprises C. Dubois, que l’arrondissement utilisera en partie pour payer la gestion et la surveillance du chantier. Au montant de 20 250 $ indiqués au contrat s’ajoutent donc plus de 24 000 $ que l’administration laurentienne devra régler à la firme de génie-conseil Consultants en développement et gestion urbaine.

Luminaires DEL

L’arrondissement retourne en appel d’offres public dans le cadre de son projet de remplacement des luminaires de rue fixés sur les poteaux de bois d’Hydro-Québec par des diodes électroluminescentes (DEL). Près de 800 luminaires de ce type ont été installés en 2014 et 2015 et il en reste plus de 1 500 à mettre en place. Les travaux ont été suspendus en 2016 dans l’attente du rapport de la direction régionale de santé publique, qui a finalement démontré l’absence de risques liés à ce type d’éclairage. L’administration laurentienne a alors lancé un appel d’offres en août, qui n’a obtenu aucune soumission, et doit donc recommencer le processus.

SDC Décarie

À la suite de l’adoption du règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial (SDC), l’arrondissement versera 50 000 $ à la SDC La Zone Décarie-Nord. Le montant permettra le développement de la première SDC de Saint-Laurent au début de 2018. Son budget de fonctionnement pour l’année à venir se chiffre à 212 000 $, dont près de la moitié proviendra de la cotisation de ses membres.

RUI Hodge-Place-Benoit et Chameran-Lebeau

Le Comité des Organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) bénéficiera de 40 000 $ pour chacune des deux démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) de l’arrondissement. Ces sommes permettront de poursuivre l’amélioration des conditions de vie des résidents des quartiers Hodge-Place-Benoit et Chameran-Lebeau, dans le cadre du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole (FIRM). La dépense est entièrement assumée par le Service de la diversité sociale et des sports de la Ville de Montréal.

Insectes et rongeurs

Un contrat de 97 000 $ a été accordé à Extermination West-Island pour le contrôle et l’extermination d’insectes nuisibles et de rongeurs dans les bâtiments, les parcs et le réseau d’égouts municipaux. L’entreprise de Saint-Laurent interviendra au cours des trois prochaines années en cas d’infestation.

Salle mécanique

Un budget de près de 70 000 $ sera consacré à la visite et l’inspection périodique des équipements de réfrigération de l’aréna Raymond-Bourque jusqu’en 2020. L’entreprise Cimco Réfrigération sera responsable de cette tâche, qui est une obligation légale.

Dons

Le conseil accorde un don de 300 $ à centre de pédiatrie sociale Au cœur de l’enfance pour sa guignolée annuelle. La même somme sera donnée à la Fondation du cégep du Vieux-Montréal en soutien à l’Opération Nez rouge.