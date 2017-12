Travail collaboratif au PDQ 7

Le commandant Cédric Couture, arrivé en septembre au poste de quartier (PDQ) 7, continuera de s’attaquer au taux de criminalité à Saint-Laurent.

L’an dernier un réseau de vols de véhicules a été démantelé dans les stationnements d’hôtels situés au bord de l’A-520. Une baisse de 20 % de ce type de crime a été enregistrée. La sensibilisation se poursuivra cette année.

En août, les deux agents à vélo procédaient à l’arrestation d’un criminel parmi les plus recherchés aux États-Unis, près de la gare Bois-Franc. «Avec 800 heures à son actif, la patrouille à vélo a démontré sa capacité à se rendre dans des endroits difficiles d’accès autrement», raconte M. Couture. La patrouille estivale, composée des deux agents et de deux cadets, sera en opération un mois plus tôt, en mai.

Par ailleurs, la sécurité routière sera également une priorité puisque «le SPVM reçoit 1,4 million d’appels annuellement et près de 8 sur 10 concernent le code de la route».

Les fraude sera un autre cheval de bataille pour les policiers puisqu’encore trop d’aînés et de nouveaux arrivants en sont victimes selon M. Couture. Il conseille de bien observer les guichets, où des objets pour voler le NIP peuvent être placés, et de ne pas répondre aux courriels suspects sur Internet.

Toute personne qui a des préoccupations peut se présenter au poste, au 1761, rue Grenet, ou écrire au pdq7@spvm.qc.ca.