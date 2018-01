Financement requis

Histoire

Dès les années 1990, les problématiques liées au logement commencent à être identifiées comme une priorité par les acteurs locaux de Saint-Laurent. Cependant, le travail de l’agente communautaire de l’arrondissement, les feuillets d’information créés par le Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) et l’aide du Comité logement Ahunstic-Cartierville ne suffisent pas à répondre aux demandes. À l’initiative de cette agente municipale, qui mobilise le CLSC, plus de 70 personnes donnent leur appui à la création d’un Comité logement à Saint-Laurent. L’organisme est finalement incorporé le 18 février 2008. Il s’agit du seul Comité logement du nord-ouest de Montréal et il reçoit des demandes de résidents de tout l’Ouest-de-l’Île, car les services d’intervention psychosociale avec accompagnement personnalisé et médiation avec les propriétaires sont proposés en quatre langues (français, anglais, espagnol, arabe). L’organisme doit cependant se limiter à sa clientèle cible, les Laurentiens.