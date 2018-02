Futurs logements Cavendish-Thimens

La construction d'un développement immobilier qui pourrait accueillir plus de 600 familles devrait débuter cet été à l'angle des boulevards Cavendish et Thimens. Johanna Pellus/TC Media Previous photo Next photo



Un projet d’habitations devrait voir le jour sur le terrain vague à l’angle des boulevards Cavendish et Thimens, à Saint-Laurent. L’arrondissement aimerait cependant que le promoteur développe davantage de logements à trois chambres afin d’attirer les familles. Les 675 unités seraient situées à proximité de nombreux services, comme l’école secondaire, la bibliothèque et le complexe sportif.

Quatre immeubles de 6 à 13 étages sont prévus par Trantor et Jadco sur le site adjacent au parc Bourbonnière. Le cadre bâti du secteur est déjà de 7 à 10 étages avec les édifices voisins Le Dorado et Les Cascades St-Laurent.

Étudié cet automne par le Comité consultatif d’urbanisme, le projet a fait l’objet de plusieurs recommandations. Les bâtiments devront être moins hauts du côté du parc et de la rue Modugno afin de minimiser l’impact d’ombre portée sur l’espace vert notamment.

Afin de répondre à la demande de l’administration laurentienne de prévoir davantage de logements pour les familles, le promoteur a augmenté en moyenne de 6 à 7 % le nombre d’unités avec 3 chambres à coucher.

Lors de la première phase de construction, qui devrait commencer cet été et concernera l’édifice sur Cavendish près du parc, 18 appartements locatifs sur les 217 comporteront 3 chambres.

«Nous prévoyons [à terme] une mixité entre des habitations locatives et des bâtiments détenus en copropriété afin de soutenir l’inclusion de divers types de ménages sur le site», indique le président de Jadco Construction, André Doudak, dans une lettre adressée à l’arrondissement.

Espaces verts

«Le concept retenu pour l’aménagement du site vise une densification en hauteur afin de libérer un maximum d’espaces au sol dédiés aux aménagements paysagers. Une telle approche permet de prolonger l’esprit du secteur qui comprend de nombreux espaces verts, dont le boisé Marcel-Laurin», peut-on lire dans la demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du promoteur.

Des espaces gazonnés devraient ainsi être dédiés aux activités libres et un amphithéâtre naturel sera aménagé au cœur du projet. Un jardin collectif est également prévu le long du parc Bourbonnière.

«Avec 62 % d’espace vert, le projet vise une certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) argent», a souligné le directeur de l’aménagement urbain et des services aux entreprises de Saint-Laurent, Éric Paquet, lors de la séance du conseil d’arrondissement de février.

Rue Modugno

L’accès à la phase 4 du projet, qui sera un immeuble à 6 étages, se fera par la rue Modugno.

Pour éviter d’augmenter la circulation dans ce secteur résidentiel, le promoteur a prévu un accès au stationnement souterrain restreint aux occupants de ce bâtiment d’une soixantaine d’unités.

Un total de 757 cases de stationnement, dont 94 % seront intérieures, est prévu sur le site.