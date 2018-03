Retracer l’histoire de Saint-Laurent

La projection L'Historiscope a réuni petits et grands autour d'un chocolat chaud et de bretzels, dimanche. Isabelle Bergeron/TC Media Previous photo Next photo





Le retour de la projection L’Historiscope sur l’église de Saint-Laurent a fait la joie de plusieurs dizaines de Laurentiens, dimanche.

Réalisée par Elizabeth Laferrière et Sarah Ouellet en 2013, la vidéoprojection, qui raconte l’histoire de Saint-Laurent de 1700 à nos jours, reprend du service pour la semaine de relâche scolaire.

Les images, accompagnées de sons et de musique, débutent avec l’arrivée des premières familles. L’implantation du tramway et la troupe de théâtre des Compagnons de Saint-Laurent sont aussi de la partie. Les événements tragiques, comme la guerre, sont mentionnés. S’en suivent le développement de l’aéronautique à Saint-Laurent et la croissance du secteur qui, de petite bourgade agricole, devient un pôle industriel.

La mosaïque actuelle des citoyens et le caractère multiculturel viennent conclure l’événement. Les curieux pourront le découvrir tous les jours à 18h30 et 18h45, jusqu’à samedi.

125e

À l’occasion du 125e anniversaire de l’incorporation de Ville de Saint-Laurent, les résidents étaient aussi invités à visiter la mairie, dimanche. Le maire, Alan DeSousa, leur a même offert un tour guidé de son bureau.

À l’extérieur du bâtiment du boulevard Marcel-Laurin, les agents de la patrouille de sécurité urbaine, du service de sécurité incendie de Montréal ainsi qu’un opérateur de chenillette étaient disponibles pour répondre aux questions des petits et grands et présenter leurs véhicules.

Lorsque Saint-Laurent est devenue une ville, en 1893, elle comptait 1 225 habitants et était principalement agricole. Dans la salle du conseil de la mairie, une exposition préparée avec le Musée McCord a permis aux Laurentiens d’en savoir davantage sur cette histoire et de découvrir à quoi ressemblait leur quartier auparavant.

Les activités du 125e se poursuivent pendant la semaine. Les enfants peuvent utiliser le Passeport de la semaine de relâche pour ne manquer aucun événement.

Pour plus d’infos

ville.montreal.qc.ca/saint-laurent