Changement de couleur en vue

La sécurité des usagers de la route peut être améliorée grâce à des panneaux de noms de rues plus gros, avec un lettrage bleu réfléchissant conclut un rapport de l’arrondissement de Saint-Laurent. Durant un projet-pilote de trois ans, cette signalisation a été testée sur les boulevards Côte-Vertu et Marcel-Laurin. Elle sera recommandée pour l’ensemble des rues de la métropole.

Des panneaux de couleurs différentes avaient été installés sur les recommandations d’experts en signalisation routière et en optométrie. Les résidents sondés ont signifié leur préférence pour le modèle bleu pour des raisons de visibilité et d’esthétisme. Une majorité d’aînés se sont d’ailleurs prononcés en faveur de cette couleur, qui a davantage de propriétés réfléchissantes que le blanc.

«En permettant de réduire les manœuvres dangereuses, en favorisant une circulation plus fluide, et en tenant compte des besoins des aînés et de l’ensemble de la population, ce projet a permis de tester les hypothèses des experts de la Ville», conclut le maire, Alan DeSousa.

L’administration laurentienne va donc faire parvenir ses recommandations à la Ville de Montréal pour l’adoption de panneaux bleus sur les artères de la métropole.

Le projet-pilote avait pour objectif de permettre une prise de décision anticipée des automobilistes aux intersections des artères et ainsi d’augmenter la sécurité. Inscrite dans le cadre du programme Métropole amie des aînés (MADA), l’initiative visait également à permettre à tous les usagers une identification claire des rues.

Les panneaux bleus étaient déjà utilisés sur les boulevards Poirier, Thimens et Décarie, en raison notamment de leur plus grande visibilité. La circulation est importante sur ces artères alors que plus de 400 000 transits de véhicules se font à Saint-Laurent chaque jour.

Des panneaux sur fond noir avaient quant à eux été testés dans Pointe-aux-Trembles.