Conseil de mars en bref

Sécurité

Le Groupe de sécurité Garda SENC sera de nouveau responsable de la surveillance à la mairie d’arrondissement, au Centre des loisirs, au Complexe sportif et dans les deux bibliothèques pour les cinq prochaines années. Un contrat de 1,7 M$ a été signé. La même société prendra les rênes de la patrouille de sécurité urbaine pour 900 000 $ sur deux ans.

Déneigement

En raison des conditions exceptionnelles et des six chargements de neige cet hiver, l’arrondissement a dû ratifier des dépenses additionnelles de plus de 1,2 M$ envers ses contracteurs en déneigement, remorquage et fourniture de sel de déglaçage. Un appel d’offres a aussi été lancé auprès des compagnies de remorquage pour terminer la saison.

Complexe sportif

La signalisation intérieure du Complexe sportif devrait être installée en juin. Un contrat de 64 000 $ a été accordé à Lamcom Technologies pour réaliser les différents panneaux d’identification et de sécurité.