Le temps des sucres en ville

Petits et grands pourront découvrir les secrets du sirop d’érable et déguster des spécialités québécoises au parc Beaudet, le samedi 17 mars. Repas de cabane à sucre, barbe à papa à l’érable et tire sur neige seront au menu, au coût de 2 à 6 $.

Pour la 14e édition de l’Érablière urbaine, Mario Bonenfant, alias Capitaine Sirop, installera 50 chaudières sur les arbres du parc et fera la démonstration de l’évaporation de l’eau d’érable.

Un spectacle de musique et des danses de «sets carrés» seront aussi au programme, tandis que les organismes locaux offriront des animations sur leurs kiosques, de 10h à 17h.

Pour plus d’infos: vertcite.ca/erabliere-urbaine/