Conseil en bref du 1er mai 2018

Parcs et espaces verts

Plusieurs contrats liés à la maintenance des parcs, espaces verts et terrains publics de Saint-Laurent ont été octroyés. Une somme de plus de 247 000$ sera consacrée à l’entretien et la réfection des terrains de soccer pour trois ans. Quelque 31 000$ servira également aux travaux de lignage des terrains sportifs cette année. Près de 180 000$ seront attribués à l’entretien des espaces verts et environ 987 000$ à la réalisation de travaux horticoles, les deux contrats pour une période de trois ans.

Concernant les bassins aquatiques de l’arrondissement, les frais d’entretien prévus sont supérieurs à 90 000$ pour la saison estivale 2018. Un contrat majeur supérieur à 1,5 M$ pour la réalisation des travaux d’aménagement des squares du Nordet et du Rambler a également été octroyé.

Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent

Un contrat de plus de 196 000$ a été octroyé pour les services d’architectes en vue des travaux de rénovation en architecture et en électromécanique de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent, inaugurée en 1965.

Appels d’offres

Des lancements d’appels d’offres ont été autorisés, notamment pour l’achat d’une solution de sauvegarde de données informatiques, de divers équipements de télécommunications et pour la migration de l’annuaire des usagers du système informatique de l’arrondissement.

Proclamations au calendrier

Le conseil appuie divers projets de société importants. C’est pourquoi les élus adhèrent à la «Semaine de la sécurité civile» du 6 au 12 mai, à la «Semaine québécoise des familles» du 14 au 20 mai, à la «Journée internationale de la diversité biologique» le 22 mai, à la «Semaine québécoise des personnes handicapées» du 1er au 7 juin et à la «Semaine de la municipalité» du 3 au 9 juin.

Commandites

L’Association des propriétaires de Bois-Franc a reçu une commandite de 1500$ pour la tenue de son Marché public annuel. Une aide financière de 1500$ a par ailleurs été accordée à l’Association des retraités municipaux de Saint-Laurent pour ses activités annuelles, ainsi qu’un 1000$ additionnel dans le cadre des célébrations entourant son 35e anniversaire.