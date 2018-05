Citoyens honorés

Les lauréats de l’Ordre des Grands Laurentiens ont été nommés par le conseil lors de la séance générale du 1er mai.

Corey Fleischer, dont le mouvement #erasinghate connaît des échos partout dans le monde, reçoit le prix dans le volet Citoyen. L’entrepreneur en enlèvement de graffitis a commencé en 2010 à effacer gratuitement les symboles et messages haineux. Son projet, qui a débuté par une initiative locale, inspire la communauté autant ici qu’ailleurs.

Le conseil 3050 – Saint-Laurent des Chevaliers de Colomb est le récipiendaire dans la catégorie Organisme. Ses membres se consacrent à la collectivité de diverses façons depuis la création de l’organisation, il y a 70 ans cette année.

Du côté du prix Relève, Daniela Brito Morales est récompensée pour son implication exemplaire. L’étudiante en secondaire 5 est notamment membre du Centre d’action bénévole et communautaire de Saint-Laurent et participante au programme C-Vert du YMCA, dont l’objectif est de former de jeunes leaders en environnement.

Daniela a également remporté un prix «Ambassadeurs laurentiens de l’action bénévole», édition 2017-2018.

L’Ordre des Grands Laurentiens, créé en 1993 lors du centenaire de l’arrondissement, est remis aux citoyens et organismes dévoués au sein de la communauté.