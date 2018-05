Saint-Laurent en mode agricole

Les Laurentiens auront leur première foire d’agriculture urbaine ce mois-ci. Kiosques de vente et distribution de semis et de plants de légumes, conférences, ateliers et exposants, l’événement permettra de mettre de l’avant les idées inspirantes qui poussent dans les jardins et les potagers, sur les toits et les balcons partout à travers l’arrondissement.

Présentée dans le cadre de la 4e édition de Cultiver Montréal, la foire agricole de Saint-Laurent se déroulera pour la première fois le 18 mai.

«Je voulais souligner la grande diversité d’initiatives en agriculture urbaine ici sur le territoire. Saint-Laurent est riche en projets de toutes sortes, avec ses neuf jardins communautaires, les potagers dans ses deux cégeps et les nombreux petits espaces jardins que les résidents aménagent dans leurs cours ou sur leurs balcons quand c’est possible», indique l’instigatrice de la foire agricole de Saint-Laurent, Marie Larochelle de VertCité.

L’intention est d’offrir une plateforme afin que les citoyens puissent se rencontrer, échanger leurs connaissances, avoir accès à de l’information et des conseils, en plus de se procurer des semis, du matériel et différents produits. «Il y aura parmi les invités des horticulteurs spécialisés en plantes exotiques comestibles», mentionne Mme Larochelle.

Cultiver Montréal c’est une douzaine de foires d’agriculture urbaine partout à travers la ville au cours du mois de mai. Le porte-parole de l’événement, Albert Mondor, insiste sur le dynamisme de la métropole dans ce domaine.

«Près de 50% des Montréalais pratiquent l’agriculture urbaine. Avec autour de 140 hectares de ruelles revitalisées, de jardins et de potagers collectifs, individuels ou communautaires, Montréal se classe parmi les cinq villes nord-américaines les plus dynamiques», remarque l’horticulteur.

Le slogan de Cultiver Montréal, « En mai, c’est le temps de semer », rappelle aux citoyens que c’est le moment idéal pour planifier leurs futures récoltes estivales.

Le vendredi 18 mai, entre midi et 18h, à la Place Rodolphe Rousseau (1519-1533 boul. Edouard-Laurin, Métro Côte-Vertu).

