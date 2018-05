La station du Collège accessible

Les ascenseurs de la station du Collège sont en service depuis vendredi. Isabelle Bergeron/Métro Média Previous photo Next photo



L’édicule nord de la station de métro du Collège est rouvert aux usagers depuis vendredi. Elle est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite grâce aux ascenseurs qui y ont été installés.

Les travaux, au coût de 10 M$, ont duré plus d’un an. L’agrandissement de l’édicule situé à l’angle de la rue du Collège et du boulevard Décarie a été nécessaire pour l’ajout des ascenseurs. Ils relient les quais et la mezzanine, puis la mezzanine et le rez-de-chaussée.

Une porte-papillon motorisée a été installée pour faciliter l’accès à la station, qui devient la 13e de la ligne orange universellement accessible.

Les arrêts de bus déplacés durant les travaux sont de retour à leur emplacement habituel. La ligne 128 nord peut être emprunté en face de la station, tandis que les lignes 128 sud et 73 s’arrêtent sur la rue du Collège, face au parc Beaudet.

La loge du changeur qui avait été déplacé à l’entrée de la station située sur la rue Cartier est de retour dans l’édicule du Collège, pour les personnes qui souhaitent acheter leurs titres de transport au guichet.

Travaux

Installer des ascenseurs a nécessité de nombreux travaux, comme la démolition des escaliers et leur reconstruction, l’agrandissement de l’édicule ainsi que la création de nouveaux tourniquets. Il y a également fallu protéger les œuvres d’art placées dans la station depuis son ouverture, en 1984, comme la colonne ionique de l’architecte Gilles S. Bonetto.

Le projet d’accessibilité universelle de cette station fait suite à la décision de construire un nouveau garage souterrain aux abords de la station Côte-Vertu. Cette dernière est dotée d’ascenseurs, mais sera fermée pendant 11 semaines à l’été 2020.

La station du Collège accueille quotidiennement environ 10 000 personnes.

Les autres stations universellement accessibles sur le réseau du métro sont, sur la ligne orange, Montmorency, de la Concorde, Cartier, Henri-Bourassa, Jean-Talon, Rosemont, Berri-UQAM, Champ-de-Mars, Place-d’Armes, Lionel-Groulx, Snowdon, du Collège et Côte-Vertu. Des travaux sont en cours aux stations Vendôme, Honoré-Beaugrand, Jean-Talon (ligne bleue) et Jean-Drapeau.