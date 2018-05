Croire en ses rêves

L’an dernier, Aaron Esteban, a vu sa chanson I Love Mmm Mmm se hisser dans le top 100 du palmarès de l’Adisq. Le Laurentien compte faire mieux avec Don’t Mind if I Dance qui vient d’être lancée. De style urbain, elle est plus personnelle.

Contrairement à sa précédente, qu’il n’avait qu’interprétée, il en a coécrit les paroles en français, anglais et espagnol ainsi que la musique avec son nouveau producteur et arrangeur, Dany El Pana. Étant donné ses origines salvadorienne et égyptienne, il a voulu rejoindre un plus large public.

«Il était important pour moi qu’elle reflète le multiculturalisme de Montréal. Don’t Mind if I Dance traite de l’importance de la liberté d’expression, peu importe qui nous sommes ou ce que nous faisons. De plus, elle sera amusante à danser», mentionne l’artiste qui est également un bon danseur.

Entre ses engagements musicaux, le chanteur est consultant en marketing. Sa spécialité est de développer des stratégies de visibilité sur le web, un atout utile pour sa propre carrière.

«J’ai réussi à accroître le nombre d’abonnés qui me suivent sur Instagram. Cette plateforme, pour les artistes, est très efficace. Je rejoins mon public qui se situe entre 20 et 34 ans et qui est susceptible d’assister à mes spectacles et écouter mes chansons» dit-il.

Motivé

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Aaron Esteban est déterminé. Cette année marque son 10e anniversaire de carrière et, même si l’industrie de la musique n’a jamais été autant chamboulé, ce trentenaire compte bien s’y faire une place. D’ailleurs, la phrase fétiche d’Aaron Esteban est Never Fear To Fail, ne craignez jamais d’échouer.

«Je relève des défis qui me motivent et me passionnent. Peu importe où cela me mènera, je n’arrêterai pas de faire de la musique. J’ai beaucoup avancé et appris. Là où je suis, ça me rend heureux et je suis entouré de gens talentueux», mentionne ce fils de pasteur.

La vidéo accompagnant sa nouvelle composition sera tournée en juin et mise en ligne le mois suivant. Cette année, Aaron Esteban prévoit lancer deux autres chansons.

«Don’t Mind if I Dance» est disponible depuis le 25 mai.

Pour plus d’infos

(Facebook) aaronestebanartist

(Instagram) aesteban_life