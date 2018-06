Un programme destiné à encourager les citoyens à adopter des pratiques d’entretien écologique de leurs pelouses a été lancé par Saint-Laurent, de pair avec l’organisme VertCité. Une somme de 9 000 $ allouée sur trois ans permettra de remettre une quarantaine de subventions annuellement à des Laurentiens pour l’achat de tondeuses sans carburant.

Les subventions de 75 $, accordées à des propriétaires et des locataires d’immeubles résidentiels, couvriront au maximum 50 % du prix d’achat d’une tondeuse manuelle ou électrique, soit à cordon ou à batterie, neuve ou usagée.

«Lorsqu’il s’agit de développement durable, et notamment de réduction de gaz à effet de serre, chaque geste compte, qu’il soit posé par les résidents, les entreprises ou les organisations. Notre subvention à l’achat d’une tondeuse écologique encouragera la population à se départir de ses anciens équipements plus polluants, ce qui aura un impact certain sur l’environnement», souligne le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

Le projet s’ajoute aux mesures déjà prises par l’arrondissement et annoncées l’année dernière dans son Plan local de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Une formation sur les pelouses écologiques sera également offerte prochainement par l’éco-quartier pour informer et conseiller les résidents.

Deux tiers des ménages québécois possèdent une pelouse ou un jardin et environ 70 % d’entre eux utilisent une tondeuse à carburant polluante. En plus de n’émettre aucune émission, les tondeuses écologiques, moins bruyantes, contribuent à diminuer la pollution sonore.

Formulaire disponible dans l’onglet Services aux citoyens/Environnement/Programmes ville.montreal.qc.ca/saint-laurent. Les anciennes tondeuses peuvent être portées à l’écocentre (3535, rue Sartelon).