Conseil de Saint-Laurent en bref

Place Rodolphe-Rousseau

Alors que d’importantes déficiences ont été constatées lors de l’installation du système d’éclairage de la place Rodolphe-Rousseau, il y a un an, l’administration laurentienne a dû autoriser une dépense supplémentaire pour les travaux d’aménagements de ce legs du 375e anniversaire de Montréal. Un montant de plus de 27 000 $ a été ajouté au contrat octroyé à Les entreprises de construction Ventec pour installer des fûts d’éclairage cette année.

Revitaliser les quartiers

Un soutien financier a été accordé au Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) pour appuyer les démarches de revitalisation urbaine intégrée (RUI) dans deux quartiers. Hodge-Place Benoit bénéficie de plus de 96 000 $, notamment pour la production maraîchère des Serres du Dos blanc. Chameran-Lebeau obtient près de 72 000 $ pour l’aménagement d’un jardin communautaire et soutenir la présence d’un travailleur de milieu entre autres.

Politique de l’enfant

Le Centre d’initiatives pour le développement communautaire l’Unité, la Maison des Familles de Saint-Laurent et le Centre de pédiatrie sociale Au cœur de l’enfance se partagent près de 72 000 $ pour des projets en lien avec la politique de l’enfant de la ville-centre. Une somme de 32 000 $ permettra aussi de bonifier les terrains de jeux de l’arrondissement et de soutenir les animations «Samedis ensoleillés» à l’école Cardinal-Léger.

Ramonage

La compagnie Le meilleur ramoneur offrira des services de ramonage des cheminées à tarif avantageux aux résidents de Saint-Laurent cette année. Elle a été mandatée par l’arrondissement après avoir été l’unique soumissionnaire.

Bornes électriques

Six bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées aux Ateliers municipaux, cet été. Un contrat de près de 30 000 $ a été accordé à Westburne électricité pour fournir les bornes, tandis que 38 000 $ permettront à Les entreprises d’électricité Lambert d’effectuer les travaux d’installations.

Organismes de loisirs

Afin de bénéficier de soutien technique, matériel et locatif de manière équitable, 13 organismes de loisirs ont été accrédités par l’arrondissement pour les trois prochaines années. S’ils ont tous présenté une demande, certains ne remplissaient pas les critères d’admissibilité. Cependant, l’administration laurentienne a décidé d’accréditer l’ensemble, compte tenu de l’historique de soutien et de leur fournir de l’aide pour se conformer aux critères lors de la prochaine demande, en 2021.

Les organismes sont: Association des artistes de Saint-Laurent, Association des photographes de Saint-Laurent, Cadets de l’air – Escadron 588 Eric Simms, Cadets de l’air – Escadron 621 Saint-Laurent, Centre d’études musicales Pantonal, Cercle de fermières de Saint-Laurent, Choeur Walter, Club de bridge loisirs Saint-Laurent, Club de danse sociale les Laurentiens, Club de scrabble laurentien, Ensemble vocal de Saint-Laurent, Scrabble St-Laurent et Université du troisième âge – antenne Saint-Laurent.

Boisé du parc Marcel-Laurin

Une contribution financière additionnelle de 15 000 $ est octroyé au Comité écologique du Grand Montréal (CEGM) pour la mise en valeur du boisé du parc Marcel-Laurin. Cette somme, liée à un emploi d’été, s’ajoute au contrat de 68 000 $ annoncé en avril.

Subvention

L’administration laurentienne effectuera une demande de subvention pour le «soutien pour le personnel – changements climatiques», dans le cadre du Programme Municipalités pour l’innovation climatique de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). Elle permettrait le remboursement de certains frais reliés à la mise en place de son initiative de réduction des émissions corporatives des gaz à effets de serre.

Tarifs de piscine

Saint-Laurent projette de modifier ses tarifs dans le domaine des loisirs. Ainsi, l’abonnement d’un an à la piscine du Complexe sportif augmenterait de 4 $. Celui de 6 mois passerait de 24 à 26 $ pour les adultes et de 12 à 18 $ pour les enfants et 55 ans et plus.