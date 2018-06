Une école active

Après une séance de Zumba, les élèves de l'école Enfant-Soleil ont accueilli avec joie d'être l'école Coup de cœur dans toute la province. Isabelle Bergeron/Métro Média Previous photo Next photo





Élèves, enseignants, parents et services de garde de l’école primaire Enfant-Soleil ont, le mois dernier, mis les bouchées doubles pour promouvoir l’activité physique. Leurs efforts, qui les a inspirés à adopter de saines habitudes de vie, leur a également permis de gagner du matériel sportif en étant nommés École Coup de cœur du défi Cubes énergie du Grand défi Pierre Lavoie.

Pour l’école primaire de la rue Tassé à Saint-Laurent, qui s’était retirée du défi depuis quelques années en raison des travaux dans la cour et le gymnase, il s’agit d’une belle récompense. Un vaste lot de matériel sportif lui a été donné, incluant des skis de fond. Ils permettront de faire découvrir de nouveaux sports à près de 400 enfants.

«Nous avons fait de la course à pied le midi et une journée de goalball, avec un bandeau sur les yeux, dans le gymnase», raconte l’élève de 6e année, Sara Achi. Ce sport de ballon, jouée par les personnes souffrant de déficience visuelle, a pour objectif d’envoyer le ballon muni de grelots dans les buts adverses.

Les élèves ont aussi été initiés au tennis et une enseignante d’éducation physique a mis sur pied un tournoi de ballon-chasseur. «Une tradition que l’on va conserver», indique d’ailleurs l’instigatrice, Caroline Couillard.

Saines habitudes vie

L’objectif du défi Cubes énergie est justement de garder les bonnes habitudes acquises pendant le mois.

«Je suis vraiment content que toute l’école ait participé, indique l’élève de 5e année, Sharan Rajendram. C’est meilleur pour la santé de tous et mieux que d’être devant des jeux vidéo», ajoute celui qui pratique déjà la course et le saut en longueur avec le club Saint-Laurent Sélect.

La jeune Sara Achi renchérit, insistant sur l’important du sport et de jouer dehors.

«L’événement a même bénéficié aux adultes, plusieurs qui ne faisaient pas de sport s’y sont mis», souligne Mme Couillard.

En plus d’impliquer le personnel de l’établissement et tous les enseignants, les parents étaient invités à participer tous les jeudis après les classes.

«Pour améliorer la concentration de tous, un collègue de 3e année a décidé de faire des courtes pauses pendant les cours et les examens pour s’aérer et faire un peu d’exercices dans le parc», ajoute l’enseignante d’éducation physique.

Les jeunes ont ainsi fait du sport du matin au soir. Le service de garde a également été impliqué pour faire de la motricité avec les élèves du préscolaire, tandis que la maison des jeunes L’Unité en proposait aussi le soir. Ce dossier a permis au Grand défi Pierre Lavoie de qualifier cet «engagement [d’]hors du commun en matière d’activité physique» et d’obtenir le prix Coup de cœur Nestlé Pure Life.

«Nous croyons que l’activité physique régulière, une alimentation saine, une bonne hydratation et du repos sont les éléments clefs pour une longue vie en santé. À cet effet, l’école Enfant-Soleil est un bel exemple à suivre et la communauté de Saint-Laurent peut être fière», souligne la directrice régionale et ventes au détail du Québec chez Nestlé Waters Canada, Lynda Wilson.

En plus du matériel sportif reçu, les élèves participeront à la Grande récompense, une fête qui se tiendra les 16 et 17 juin. Avec les quelque 4 000 jeunes gagnants du défi Cubes énergie, ils dormiront au Stade olympique de Montréal avant de passer une journée au parc d’attractions La Ronde.

Les autres lauréats sont l’école Jonathan-Wilson, à L’Île-Bizard, qui a été tirée au sort parmi les participants, ainsi qu’un établissement par région administrative du Québec.