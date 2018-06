Retour de la patrouille à vélo

Les agents Yannick Montambault et Louis Panneton-Maguire du poste de quartier (PDQ) 7 patrouilleront les rues et pars de Saint-Laurent pendant tout l’été. Grâce à leur proximité avec les résidents, ils peuvent notamment sensibiliser les cyclistes et les piétons aux bonnes habitudes de partage de la route. Comme tous les agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), ils surveillent également crimes et incivilités. L’année dernière, les patrouilleurs à vélo de Saint-Laurent avaient arrêté l’un des criminels les plus recherchés des États-Unis.

Les deux agents seront également présents au parc Saint-Laurent (845, rue Poirier) le 1er juillet de 14h à 16h pour buriner les vélos. Le burinage assure l’enregistrement de la bicyclette au nom de son propriétaire dans le registre du SPVM, qui peut ainsi être contacté lorsque le vélo est retrouvé à la suite d’un vol.

Une pièce d’identité est requise pour faire buriner son vélo.