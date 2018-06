Réouverture du parc Decelles

Après une saison de fermeture, l’année dernière, le chalet et la piscine du parc Decelles sont accessibles depuis samedi dans le Vieux Saint-Laurent.

Les travaux, effectués au coût de 2,8 M$, constituaient les premières rénovations majeures du bassin aménagé en 1964. Le montant s’est avéré 0,6 M$ plus élevé que prévu en raison d’amiante à enlever dans les murs du chalet et de corrections pour se conformer aux normes du code du bâtiment.

Remises aux normes, la piscine en forme de T de plus de 400 m² dispose d’un nouveau système de filtration. Une pataugeoire et des jeux d’eau sont également accessibles.

Agrandi et rénové, le chalet de parc est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. Un vestiaire familial a été ajouté, en plus de ceux pour hommes et pour femmes.

Une borne de recharge pour véhicules électriques a également été installée sur la rue Roy.

«Ces rénovations avaient comme objectif d’assurer à tous les citoyens l’accès à des équipements sportifs modernes, respectueux de l’environnement et qui répondent aux normes en vigueur, souligne le maire, Alan DeSousa. Rien qu’en 2017, 4,5 M$ ont été investis pour la réfection et le réaménagement de nos parcs.»

Avec ces améliorations, l’arrondissement vise une certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) de niveau argent.

Les cours d’aquaforme pour adultes reprendront dès le 25 juin à la piscine du parc Decelles, les lundis et mercredis à 11h. Les inscriptions sont en cours sur le site web Loisirs en ligne.

Les utilisateurs du parc pourront également profiter de l’aménagement temporaire de la rue Decelles, selon un concept de «sentier rural» avec des installations végétales et ludiques. Bancs, placette et plantes devraient être installés d’ici la fin du mois.