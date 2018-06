Tournoi d’envergure

Équipe de tous les records, l’Express de Saint-Laurent organise un tournoi estival de basketball, qui est désormais l’un des plus importants au pays. Le week-end prochain, plus de 200 équipes du Canada et des États-Unis s’affronteront à l’école secondaire Saint-Laurent et au Collège Vanier ainsi que dans une dizaine d’autres gymnases du Grand Montréal.

Les amateurs de basketball pourront découvrir les mythiques New York Gauchos, un programme basé dans le Bronx qui a formé plusieurs joueurs de la National Basketball Association (NBA). L’année dernière, leur équipe féminine U19 avait battu l’Express en finale. Une équipe masculine se joint au tournoi cette année.

Organisée par le programme de sport d’élite de l’école secondaire Saint-Laurent, la compétition prend une ampleur jamais vue pour sa 11e édition. Seule une quarantaine d’équipes y prenaient part à ses débuts.

«Le tournoi a bonne réputation, autant du point de vue de l’organisation que de la qualité des équipes, souligne l’organisateur, Daniel Lacasse, également entraîneur à l’Express. Nous avons développé une expertise et nos partenaires nous aident beaucoup dans la gestion, pour les autres gymnases.»

Des matches auront notamment lieu à l’école secondaire Lucien-Pagé, au Cégep du Vieux-Montréal, au Centre communautaire Parc ainsi qu’au Collège Montmorency, à Laval.

L’événement est le plus important moyen de financement pour les équipes de basketball de Saint-Laurent. «Ça permet de maintenir les coûts à bas prix, de ne pas refiler la facture aux élèves», explique M. Lacasse.

C’est notamment ainsi que les joueuses juvéniles réalisent l’exploit d’être parmi les meilleures au pays et de jouer au sein d’une ligue américaine, où elles sont l’unique école publique, qui plus est, dans un milieu défavorisé.

Un moment fort attendu parmi les 345 matches aura lieu vendredi alors que les New York Gauchos affronteront l’Express de Saint-Laurent dans les catégories U17 et U19 féminines, simultanément, dans deux gymnases de l’édifice Émile-Legault, sur le boulevard Thimens, à 11h.

Chaque équipe, de catégories U12 à U19, jouera au moins trois parties entre le 27 juin et le 1er juillet. Les finales auront lieu dimanche.

L’entrée pour les matches est de 4$ par jour pour les adultes et de 3$ pour les étudiants.

Camp

Les enfants de 5 à 14 ans pourront participer au camp de basketball de l’Express, qui se tient jusqu’au 20 juillet, au coût de 125 $ par semaine. Divisés en trois niveaux, les enfants auront l’occasion de s’initier ou de se perfectionner en basketball. Les plus jeunes auront également des pratiques d’autres sports et des après-midis à la piscine.

Pour plus d’infos: tournoiexpress.ca