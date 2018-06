Stimuler l’intérêt pour la culture

L’expertise dans le domaine des arts du Cégep de Saint-Laurent est reconnue ce qui a mené à la création d’un Centre de recherche en art et en engagement social, ARTENSO. Il a pour objectif d’accroître l’accès aux arts et de stimuler la participation culturelle des citoyens.

L’établissement de l’avenue Sainte-Croix a obtenu le titre de Centre collégial de transfert technologique en pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN), qui leur permet d’obtenir un financement du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour ce projet. Un montant annuel de 150 000 $ sera accordé pour les trois prochaines années.

Le Centre ARTENSO travaillera essentiellement à la démocratisation de la culture, la démocratie culturelle et l’éducation artistique. Les activités viseront différents publics, comme les personnes défavorisées, immigrantes, aînées ou jeunes.

«Des étudiants du Collège vont animer des ateliers en danse, théâtre ou musique par exemple dans les écoles afin de préparer les jeunes à assister à un spectacle à Émile-Legault», explique Chantal Provost, directrice adjointe aux études.

Le projet du Centre réunit tous les arts enseignés au cégep, mais compte également s’allier aux programmes Internet et robotique, pour la diffusion numérique des productions culturelles, ainsi que Gestion et intervention en loisir, pour son expertise en médiation et en animation culturelles.

Le but sera de favoriser la fréquentation et la participation aux arts de toute la communauté.