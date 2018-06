S’initier au travail coopératif

Une dizaine de Laurentiens de 14 à 17 ans ont décidé de s’impliquer dans la Coop d’initiation à l’entrepreneuriat, cet été, afin d’offrir leurs services de lavage de vitres, ménage, tonte de gazon et entretien du jardin, notamment. Ils promettent des travaux «pas chers et bien faits par des jeunes dynamiques».

Le groupe est disponible dès maintenant, après le lancement vendredi et une semaine de formation.

«Ils feront aussi de l’animation lors de fête de quartier pour l’arrondissement et discutent de projets spéciaux, comme offrir des cours d’informatique aux aînés», explique le coordonnateur du projet du YMCA Saint-Laurent, Mehdi Moussaoui.

Les jeunes ont formé un conseil d’administration, qui prend les décisions, ainsi que des comités de marketing, finances et ressources humaines.

«C’est une bonne façon de comprendre comment les choses fonctionnent sur le marché du travail et d’améliorer sa communication», souligne la participante de 17 ans, Edith Sydney Ong.

Créatifs

Après que le projet ait été présenté dans son école, elle a appliqué à la CIEC. Une quarantaine de CV ont été reçus. M. Moussaoui a donc dû procéder par entrevues pour sélectionner les 10 heureux élus.

«On a eu une entrevue de groupe, à 8, il fallait être créatif», se souvient Mme Ong.

En plus des objectifs d’apprentissage ciblés, le projet vise à favoriser chez les jeunes une prise de conscience de leurs capacités et de leur responsabilité collective de transformer leur milieu selon leurs besoins et leurs aspirations.

Anciennement appelée Coopérative Jeunesse de Services (CJS), la CIEC garde le même mandat en étant soutenue financièrement par le Fonds étudiant II, le Secrétariat à la jeunesse, la Fondation pour l’éducation à la coopération et à la mutualité et le Mouvement Desjardins.

Pour plus d’infos

514 747-5353, poste 241

ciecstlau@gmail.com