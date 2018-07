Agrandissement prévu au Maxi

Le stationnement de l’épicerie Maxi, sur le boulevard Marcel-Laurin à Saint-Laurent, pourrait devenir plus attrayant pour les piétons. Un projet d’agrandissement permettra l’installation de restaurants et terrasses sur sa façade ouest.

Le propriétaire du marché d’alimentation de 7 500 m² construit il y a 20 ans, CP Reit PDI Québec Developments, envisage un ajout de plus de 1 000 m². Si des détails architecturaux restent à peaufiner, l’ajout pourrait abriter jusqu’à cinq nouveaux commerces le long de cette façade actuellement sans porte ni fenêtre.

Des trottoirs d’environ six mètres borderaient la nouvelle annexe, permettant ainsi l’installation de terrasses et la circulation des piétons. Des traverses vers le trottoir du boulevard Marcel-Laurin seraient également mises en place ainsi qu’un nouvel aménagement du stationnement avec des arbres et des haies, notamment entre l’épicerie et le Complexe médical Saint-Laurent.

Un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a été présenté lors de la dernière séance du comité consultatif d’urbanisme, le11 juillet, qui a demandé certaines modifications.

La date de construction n’est pas encore connue.

La prochaine séance publique du comité consultatif d’urbanisme se tiendra le 1er août à la mairie d’arrondissement.