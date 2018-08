Aviation: investissement de 1G$ pour une entreprise de Saint-Laurent

CAE, spécialiste de la formation dans le domaine de l’aviation, de la défense et de la santé, effectuera une transformation numérique. Basée à Saint-Laurent, l’entreprise investira 1G$ sur cinq ans.

Cet investissement massif, supporté par les gouvernements provincial et fédéral, permettra de mettre sur pied le projet «Intelligence numérique», qui vise le développement de nouvelles formations.

«C’est l’un des plus gros investissements dans le domaine de la formation pour l’aviation au monde», se targue le président directeur général de CAE, Marc Parent.

Les produits et services de l’entreprise seront transformés afin d’utiliser des technologies comme l’infonuagique, la cybersécurité ainsi que la réalité augmentée et virtuelle.

400 emplois

Un campus d’innovation sera développé sur le chemin de la Côte-de-Liesse, à Saint-Laurent. Le financement permettra à terme de créer 400 nouveaux emplois en génie et fabrication, en plus de mettre à jour les compétences de 1700 employés.

«L’investissement permettra de créer de nouveaux emplois très spécialisés au Canada, tout en veillant à ce que la prochaine génération de pilotes, d’ingénieurs, de médecins et d’infirmières aient accès aux outils de simulation et aux programmes de formation les plus avancés du monde», souligne le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

Ottawa investira 150M$, tandis que Québec contribuera à hauteur de 47,5M$.

Ces avancées auront également pour résultats de réduire l’empreinte environnementale en aviation.

Plus de détails à venir.