Jason Chen, du club de natation de Saint-Laurent, médaillé aux Jeux du Québec

Le Laurentien Jason Chen a décroché le bronze aux Jeux du Québec. Déjà double champion provincial en brasse, le nageur de 14 ans vient de compléter son palmarès avec un temps de 2 minutes 29 au 200 mètres brasse.

Représentant du Lac Saint-Louis, Jason Chen est monté sur la troisième marche du podium le 1er août, lors de la 53e finale des Jeux du Québec, à Thetford. Il a été devancé de trois secondes par le nageur des Laurentides Jeremy Koueiki, qui a obtenu l’or.

Le membre du club de natation de Saint-Laurent détient déjà plusieurs records au sein de son organisation. Son temps d’1 minute 09,38 au 100 mètres brasse lors du Championnat provincial AAA, début juillet, lui a valu de se classer parmi les meilleurs du Canada. Il occupe le cinquième rang national chez les 13-14 ans.

La brasse est sa nage de prédilection, celle qui l’a attiré quand il était petit et qu’il a gardée lorsqu’il a commencé la compétition à l’âge de 9 ans.

Jason doit sa réussite à «la persévérance, la pratique et son écoute des entraîneurs, souligne-t-il. Il faut travailler fort et aussi développer sa technique, en regardant des vidéos sur internet par exemple.»

Avec huit entraînements par semaine, du lundi au samedi, le résident du Vieux-Saint-Laurent passe de nombreuses heures dans l’eau. «J’y suis bien, j’oublie tous les problèmes autour», précise celui qui fera bientôt sa rentrée en 4e secondaire au Collège Jean-de-Brébeuf.

Les Jeux du Québec furent une belle expérience pour Jason, qui souhaite participer à des compétitions nationales et vise les Jeux olympiques.