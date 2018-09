Trois Laurentiennes honorées pour leur bénévolat

Trois Laurentiennes ont reçu la Médaille du souverain pour les bénévoles, qui souligne leur contribution importante, soutenue et non rémunérée à la collectivité. Le maire de l’arrondissement, Alan DeSousa, leur a remis au nom de la Gouverneure générale du Canada, Julie Payette, lors de la dernière séance du conseil, le 4 septembre.

Depuis plus de 50 ans, Mary Boeko s’implique pour améliorer la vie des personnes âgées de la communauté juive de Saint-Laurent. Affirmant que le respect est la clef, Mme Boeko a notamment organisé des programmes sociaux, des sorties et des activités culturelles pour aider les aînés à rester actifs.

Dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt, Diane de Grosbois et Hélène Tassé ont aidé des centaines de personnes à remplir leur déclaration de revenus. «Je pense leur apporter la sécurité, puisque les gens reviennent d’année en année», estime Mme de Grosbois, qui est active depuis 13 ans au sein du Comité d’éducation aux adultes de la Petite-Bourgogne et Saint-Henri. Mme Tassé est quant à elle bénévole depuis 14 ans auprès du CARI St-Laurent, qui aide les nouveaux arrivants, et de l’Oasis de Saint-Laurent, qui fournit de l’aide alimentaire.