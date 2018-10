C’est jour de vote dans Saint-Laurent et Acadie

La campagne électorale de 39 jours est terminée. Plus 11% de l’électorat des circonscriptions de Saint-Laurent et Acadie s’est déjà prévalu de son droit de vote, mais la majorité est attendue aux urnes aujourd’hui, entre 9h30 et 20h.

Votre bureau de scrutin est inscrit sur la carte d’information reçue par la poste. Il est nécessaire de se présenter avec deux pièces d’identité avec photo.

Le bureau principal se trouve au 255, boulevard Décarie pour Saint-Laurent et au 555, rue Chabanel Ouest pour Acadie, alors que les autres sont habituellement aménagés dans les écoles, les églises ou les centres communautaires de la circonscription.

Il s’agit des 42e élections générales québécoises. En 2014, 71,43% des électeurs ont exercé leur devoir de citoyen.

Pour plus d’infos: Élections Québec