Rénovation de l’aréna Raymond-Bourque en vue

Le conseil de Saint-Laurent se dote d’un budget de 71 M$ pour 2019, en légère hausse de 1% par rapport à cette année. L’arrondissement souhaite notamment compléter la rénovation de la bibliothèque du Vieux Saint-Laurent et entamer celle de l’aréna Raymond-Bourque.

«Le budget a été confectionné de façon à poursuivre l’importante mise à niveau de nos édifices et infrastructures et ainsi améliorer l’expérience des usagers», explique le maire, Alan DeSousa.

Il est prévu que plus de 40 % soient consacrés aux loisirs et à la culture. Viennent ensuite le transport et l’administration générale parmi les principaux postes de dépenses.

Les revenus proviennent essentiellement des transferts de la ville-centre, pour 53 M$, sinon de la taxe et la tarification locales.

Aréna fermée

Les trois quarts du Programme triennal d’immobilisations (PTI) seront consacrés quant à eux au plan directeur des bâtiments et à la réfection routière.

Les travaux d’envergure de l’aréna Raymond-Bourque nécessiteront sa fermeture pendant deux ans. Un total de 7,2 M$ permettra de remplacer les systèmes de réfrigération au fréon et de maximiser les économies d’énergie dans cet immeuble, en 2019.

Quelque 710 000 $ seront également investis au Centre des loisirs pour la création d’une agora ainsi que du centre préscolaire. Un montant de 600 000 $ permettra de continuer les travaux à la mairie.

Pour ce qui est des rues, 4 M$ sera alloué à la réfection du réseau d’aqueduc, une dépense partagée avec la ville-centre à hauteur de 3,6 M$. La conversion à l’éclairage aux diodes électroluminescentes (DEL) se poursuivra, pour 1 M$.

Parcs

La somme dédiées aux parcs s’élèvera à 2,75 M$ l’année prochaine. Pour 700 000 $, des réaménagements au bassin de la Brunante, dans le parc Marcel-Laurin, permettront de régler les différents problèmes de circulation d’eau notamment.

Dans le Technoparc, le parc Urgel-Archambault subira divers travaux d’amélioration pour 670 000 $ ainsi que l’aménagement d’une butte de glissage pour l’hiver. Celle-ci sera principalement utilisée par la garderie de la rue Albert-Einstein.

Les travaux du bassin et des sentiers au parc Guillaume-Bruneau, dans le Nouveau Saint-Laurent, initialement prévus l’an dernier, se feront pour 380 000 $. L’installation d’éclairage au terrain de baseball du parc Chamberland, pour 235 000 $, permettra également d’utiliser en soirée la patinoire.

Une somme de 280 000 $ sera consacrée à la construction d’un parc canin dans le quartier Montpellier. Un montant de 100 000 $ a également été réservé pour l’installation d’exerciseurs mécaniques dans un endroit à déterminer.

L’aménagement du Corridor de biodiversité Cavendish-Laurin-Liesse commencera l’an prochain avec des investissements totalisant 352 000 $. Par ailleurs, 200 000 $ serviront à poursuivre l’aménagement de la rue Decelles en artère partagée.