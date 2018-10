Conseil d’octobre de Saint-Laurent en bref

Parc Bourbonnière

Le réaménagement de l’aire de jeux du parc Bourbonnière, près du boulevard Cavendish, est projeté pour le printemps. Un contrat de 30 000$ a été accordé à Beaupré & Associés Experts Conseils pour préparer les plans et devis. L’objectif est de moderniser et diversifier les jeux pour les enfants de moins de 12 ans.

Sentiers actifs

Afin d’améliorer l’offre d’activités physiques pour aînés, un réseau de sentiers actifs sera réalisé dans le quartier Chameran. Un contrat de 45 000$ a été attribué à BC2 Groupe Conseil pour effectuer des relevés, élaborer le concept et préparer les plans et devis. L’infrastructure, qui comprendra des haltes d’exercices et des zones de repos, devrait être mise en place à la fin du printemps.

Terrain de soccer

Le terrain de soccer numéro 12 du parc Marcel-Laurin sera clôturé d’ici le mois de novembre afin de mieux contrôler son utilisation. La fourniture et la pose de la clôture à mailles de chaîne seront effectuées par G. Daviault pour un montant total de 31 000$.

Luminaires DEL

GHD Consultants se chargera de la surveillance des travaux de démantèlement des luminaires à sodium haute pression (SHP) et de l’installation des nouveaux à diode électroluminescente (DEL) sur les poteaux en bois d’Hydro-Québec, pour un montant de 73 000$. Les travaux devraient débuter ce mois-ci pour une durée de huit mois, si l’appel d’offres du fournisseur d’électricité est concluant.

Dons

Une contribution financière de 1 000$ a été octroyée aux Demeures Sainte-Croix, une corporation sans but lucratif de 131 logements pour aînés. La résidence, fondée par le Dr Robert Lavigne, fête cette année ses 30 ans.

Un don de 500$ a été accordé à l’organisme Enfam-Québec (Entraide des familles monoparentales), qui a son siège sur le boulevard Décarie et compte 200 familles membres, en soutien à ses activités régulières.

Un montant de 300$ est versé au Fonds humanitaire de la Fraternité des policiers et policières de Montréal en soutien à la 52e Journée fèves au lard, un repas-bénéfice au profit d’organismes venant en aide aux populations défavorisées.

L’Opération Nez Rouge, qui offre un service de raccompagnement aux personnes ayant consommé de l’alcool pendant la période des fêtes, bénéficie également de 300$.