Un premier kiosque pour la Coopérative de solidarité les Serres du dos blanc

Afin d’être davantage connue auprès du public, la Coopérative de solidarité les Serres du dos blanc s’installe temporairement dans le Vieux-Saint-Laurent. Au cours des prochaines semaines, elle mettra en vente les derniers légumes de sa première année de production.

La coopérative laurentienne tiendra un petit kiosque tous les jeudis et vendredis à la place Rodolphe-Rousseau jusqu’à l’écoulement de ses concombres, tomates et gousses d’ail.

«On veut faire une tentative. On le fait là parce que c’est la fin de la saison et on veut que le monde voie qu’on existe», explique le président du conseil d’administration, Guy Hébert.

Présentement, les serres vendent leurs produits dans deux supermarchés IGA, dont Duchemin & fils, ainsi que dans deux épiceries Rachelle-Berry. Chaque semaine, elles proposent aussi ses aliments par l’entremise du centre communautaire Bon Courage dans le quartier Hodge-Benoît, où elles sont implantées.

La coopérative se lance maintenant dans la production de légumes d’hiver tels que la bette à carde et le chou kale. Entre-temps, elle cherche toujours à ficeler le financement pour son projet de construction de serres jumelées et chauffées, près du Super jardin communautaire laurentien.

Kiosque de la Coopérative de solidarité les Serres du dos blanc à la place Rodolphe-Rousseau tous les jeudis et vendredis de 16h30 à 19h, possiblement jusqu’à la fin novembre.