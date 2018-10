«Embrigadés»: dans les entrailles de la radicalisation

Abordant le thème de la radicalisation, la pièce Embrigadés s’arrête à la salle Émile-Legault du cégep de Saint-Laurent, le 2 novembre, dans le cadre de sa tournée. Aboutissement de deux ans de travail du collectif Les Pentures et présentée au printemps au théâtre Premier Acte de Québec, l’œuvre tire en partie son inspiration de témoignages et de faits réels.

Retenus dans trois cellules d’interrogatoire voisines, les protagonistes de 18 ans, Nadia, Christophe et Marco, interprétés par Blanche Gionet-Lavigne, Félix Delage-Laurin et Vincent Massé-Gagné, retracent les événements qui les ont menés jusque-là. Monologues et retours en arrière permettent de voir la radicalisation sous un angle humain et intime.

Une discussion avec les acteurs suivra la représentation.

Le 2 novembre, à 13h, à la Salle Émile-Legault (613, avenue Sainte-Croix). Gratuit. Réservation pour les groupes seulement: abureau@cegepsl.qc.ca.