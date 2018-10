Travaux mécaniques au bassin de la Brunante

Les problèmes de circulation d’eau du bassin de la Brunante, dans Bois-Franc, pourraient prendre fin d’ici l’été prochain. Plus de trois ans après avoir été annoncés, des travaux de réfection des stations de pompage commencent cet automne.

Après 20 ans passés à côté d’eau stagnante, les propriétaires de l’île de la Brunante pourraient voir ce problème de salubrité se régler. La nouvelle réjouit le président du syndicat de copropriété de l’île de la Brunante (SCIB), Denis Cloutier, qui a hâte de voir le chantier débuter en novembre.

Des réparations sont prévues au poste de recirculation, situé sous la rue du Pirée, ainsi que la réfection du poste de pompage de la cascade. Un puisard sera également ajouté.

Le montant total du contrat accordé à LANCO aménagement se chiffre à plus de 481 000 $.

Budget

Les travaux du bassin de la Brunante, qui borde le parc Marcel-Laurin, ont tardé à venir pour des raisons de coûts.

Son réaménagement était prévu dès 2015, alors qu’un contrat de 250 000 $ avait été alloué aux plans et devis, mais, ensuite, plus rien. Aucune firme n’a soumissionné au premier appel d’offres de l’arrondissement, qui incluent des travaux de génie, de réfection et d’aménagement paysager. Ensuite, malgré des demandes plus réduites, les soumissions ont été jugées trop élevées, atteignant le double de l’estimation de l’administration laurentienne.

Finalement, en juin, seulement la réfection de l’aspect mécanique du bassin a été envisagée. Encore une fois, l’unique soumission, celle de LANCO aménagement, a été de 82 % supérieure à la dernière estimation de 407 000 $, réalisée par la firme Stantec Experts-conseils.

Des négociations ont lieu et le soumissionnaire a présenté une offre révisée, supérieure de 18 % à l’estimation, en septembre.

«Nous allons pouvoir avoir les travaux que l’on souhaite dans le budget prévu», a affirmé le maire Alan DeSousa alors que le conseil octroyait le contrat, en octobre.

Un plan de communication sera préparé par l’arrondissement pour informer les résidents lors des travaux.