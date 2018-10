Lauréats de Maisons fleuries

Pour la 37e édition du concours Maisons fleuries, l’arrondissement de Saint-Laurent a remis des prix à 14 Laurentiens pour leur aménagement résidentiel, en plus de cinq grands prix. L’entreprise de télédiffusion Grass Valley, située près du parc-nature du Bois-de-Liesse, est lauréate dans la catégorie entreprise. L’Association bouddhique du Québec, située sur la rue Poirier, récolte quant à elle le prix en tant qu’institution.

Trois prix ont aussi été ajoutés à la catégorie Jardins communautaires. Ils correspondent aux nouveaux jardins universellement accessibles, inaugurés cet été.

Catégorie Aménagements résidentiels

Jacques Bergeron

Sarah Terreault

Sylvain Cartier et Nathalie Lebeault

Louis Lavallée et Ginette Aubin

Irwin et Anna Frutcher

Fernand Goyet et Marcelle Gamache

André Dagher et Françoise Irani Dagher

Franco et Teresa Iacovella

Edgard et Solange Dépas

Serge et France Nadon

Vicenzo Lacroce et Graziella Brogno

Andreas Lambropoulos et Artemis Dimitropoulos

Tarek Khreiss et Pamela Aubé

André Labrecque et Isabelle Altendorfer

Catégorie Jardins communautaires

Jardin Alexis-Nihon : Jayashree Herle

Jardin Bourbonnière : Nicole L’Espérance

Jardin Cardinal : Cindy Rice et Nicolas Chouinard

Jardin Hartenstein : Sorin et Adina Serban

Jardin Noël-Nord : Mara Janto

Jardin Roman-Zytynsky : Maha Shoufan

Jardin Saint-Laurent : Sophie Morin

Super jardin : Hui Ma

Lauréat du Prix du commerce Raymond-Jasmin

MW inc.

625, boulevard de la Côte-Vertu

Maher Wissa et Martine Jutras

Lauréat dans la catégorie Entreprise

Grass Valley

3499, rue Douglas-B.-Floreani

Lauréat dans la catégorie Institution

Association bouddhique du Québec – Wat Buddha Sodhara

1565, rue Poirier

Vichit Num

Vanchay Jayphait

Lauréate du Prix de la biodiversité

Monica Giacomin et Guy Quinn

Lauréats du Prix d’excellence Micheline-Arsenault

Guy Roy et Louise Desjardins