Première nord-américaine du film haïtien Machann Fig La

Saint-Laurent accueillera le film haïtien Machann Fig La pour sa première projection au Canada et aux États-Unis. Réalisé par les cinéastes Amiral Gaspard et Ricardo Tranquillin, le film, qui raconte l’histoire de Tinamiz, une paysanne et vendeuse de bananes à Jacmel, est produit par l’Artists Institute. Cette unique école de cinéma en Haïti a un programme d’échange étudiant avec le Cégep de Saint-Laurent, depuis l’an dernier. Les fonds amassés lors de la projection du film, vendredi, permettront de financer ce projet et une partie sera remise aux artisans du film.

Les spectateurs pourront découvrir le parcours de Tinamiz qui, en plus d’élever seule sa fille de sept ans, tente de reconquérir son mari artiste-peintre, parti sous prétexte de travailler en ville pour ramener de l’argent à sa famille. Le film sera présenté en version originale créole, sous-titrée en français.

«Machann Fig La», le vendredi 23 novembre, à 19h, à la Salle Émile-Legault (613, avenue Sainte-Croix). Ouverture des portes à 18h30. 10 $. Événement Facebook.